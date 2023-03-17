قائمة هولندا - كومان يستبدل طاقم حراسة فان خال.. 11 محليا و6 من الدوري الإنجليزي

الجمعة، 17 مارس 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا

أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن قائمة الفريق لخوض مباراتي تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في مستهل ولايته الثانية.

وتولى كومان القيادة خلفا للمخضرم لويس فان خال الذي قاد المنتخب في كأس العالم "قطر 2022".

وشهدت القائمة استبعاد خروج حراسة المرمى الذي تواجد في المونديال: أندريس نوبرت وجاستن بيلو وريمكو باسفير، وحلول ثلاثي جديد على رأسه جاسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة السابق.

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أما في الدفاع فخرج جيريمي فريمبونج وستيفان دي فري، وتواجد بقية مدافعي قائمة كأس العالم، مضافا إليهم سفين بوتمان ولوتشاريل جيرترويدا بدلا منهما.

أما في الوسط فخرج تيون كووبميينير، ليعود جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق وروما الحالي، وينضم ماتس فيفر م فينورد الهولندي.

أخيرا في الهجوم غاب فينسنت يانسن ونوا لانج ولوك دي يونج، لينضم برايان بروبي إلى الصفوف.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

جاسبر سيليسين (نيميجين الهولندي)

مارك فليكين (فرايبورج الألماني)

بارت فيربروجن (أوتريخت الهولندي)

خط الدفاع:

ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)

دالي بليند (بايرن ميونيخ الألماني)

سفين بوتمان (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)

فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)

دينزيل دومفريس (إنتر ميلان الإيطالي)

ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)

تيريل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

يوريان تيمبر (أياكس الهولندي)

لوتشاريل جيرترويدا (فينورد الهولندي)

خط الوسط:

فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني)

دافي كلاسن (أياكس الهولندي)

مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)

تشافي سيمونز (أيندهوفن الهولندي)

جورجينيو فينالدوم (روما الإيطالي)

كينيث تايلور (ألكمار الهولندي)

ماتس فيفر (فينورد الهولندي)

خط الهجوم:

ستيفن بيرجيس (أياكس الهولندي)

ستيفن بيرخفاين (أياكس الهولندي)

برايان بروبي (أياكس الهولندي)

كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي)

ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد الإسباني)

فاوت فيجورست (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

وخرج منتخب هولندا من ربع نهائي كأس العالم على يد الأرجنتين بطل المسابقة، بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

ويلعب منتخب هولندا في ضيافة فرنسا يوم 24 مارس، ثم يستضيف جبل طارق يوم 27 من الشهر ذاته، في أول جولتين من تصفيات يورو 2024.

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