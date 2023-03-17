قائمة بلجيكا - حقبة جديدة.. رباعي الجيل الذهبي ضمن اختيارات تيديسكو الأولى

الجمعة، 17 مارس 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا

أعلن الإيطالي دومينكو تيديسكو المدير الفني لـ منتخب بلجيكا قائمته الأولى لمواجهة السويد في تصفيات يورو 2024 وألمانيا الودية.

وينضم روميرو لافيا لاعب وسط ساوثامبتون الإنجليزي لأول مرة.

وحملت قائمة بلجيكا اسم "حقبة جديدة" في إشارة لبداية فريق جديد بعد الجيل الذهبي الذي اكتفى بتحقيق المركز الثالث.

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وتواجد تيبو كورتوا ويان فيرتونخين وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو بين الأسماء أصحاب الخبرة في قائمة الشياطين الحمر.

وشهدت القائمة غياب إدين هازارد الذي أعلن اعتزاله الدولي، وغياب أكسيل فيتسل لاعب وسط أتليتكو مدريد ويوري تيلمانس لاعب وسط ليستر سيتي.

وجاءت قائمة بلجيكا:

حراسة المرمى: كوين كاستيلاس (فولفسبورج الألماني) – تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) – توماس كامينسكي (بلاكبيرن روفرز الإنجليزي) – ماتز سيلس (ستراسبورج الفرنسي).

الدفاع: سيباستيان بورنوا (فولفسبورج الألماني) – فوت فايس (ليستر سيتي الإنجليزي) – توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني) – أرثر سياتيه (ستاد رين الفرنسي) – زينو داباست (أندرلخت) – تيموتي كاستانيه (ليستر سيتي الإنجليزي) – يان فيرتونخين (أندرلخت)

الوسط: شارل دي كيتيلار (ميلان الإيطالي) – دينيس برايت (ليستر سيتي الإنجليزي) – يانيك فيريرا كارسكو (أتليتكو مدريد الإسباني) – دودي لوكيباكيو (هيرتا برلين الألماني) – أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي) – أليكسيس ساليميكريس (ميلان الإيطالي) – لياندرو تروسارد (أرسنال الإنجليزي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – روميرو لافيا (ساوثامبتون الإنجليزي) – أوريل مانجالا (نوتنجهام فورست الإنجليزي)

الهجوم: روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي) – جيريمي دوكو (ستاد رين الفرنسي) – لويس أبيندا (لانس الفرنسي)

وودع منتخب بلجيكا في مفاجأة غير متوقعة كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما فشل في الفوز على المغرب وكرواتيا وكندا.

وفي شهر يونيو المقبل سينافس منتخب الشياطين الحمر على لقب دوري الأمم الأوروبية حيث يلتقي كرواتيا في نصف النهائي.

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