قائمة إسبانيا - عودة ناتشو وأسباس.. و3 حراس من الدوري الإنجليزي بين اختيارات لا فونتي

الجمعة، 17 مارس 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

اعتمد لويس دي لا فونتي المدير الفني الجديد لـ إسبانيا على 3 حراس من الدوري الإنجليزي لمواجهة إرلينج هالاند مهاجم النرويج في تصفيات يورو 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا يوم 25 مارس مع النرويج ثم أسكتلندا في الجولة الثانية من التصفيات يوم 28 من الشهر ذاته.

وعاد ناتشو فيرنانديز لقائمة إسبانيا لأول مرة منذ أكتوبر 2018.

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وشهدت القائمة أيضا تواجد المخضرم إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

وغاب ماركوس يورنتي لاعب وسط أتليتكو مدريد وفيران توريس جناح برشلونة عن القائمة.

وجاء قائمة اللاروخا:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي) – روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي) – ديفيد رايا (برينتفورد الإنجليزي)

الدفاع: داني كاربخال (ريال مدريد) – بيدرو بورو (توتنام الإنجليزي) – ديفيد جارسيا – إيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ناتشو هيرنانديز (ريال مدريد) – إينيجو مارتينيز (أتليتك بلباو الإنجليزي) – بالدي (برشلونة) – لويس جايا (فالنسيا)

الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – زوباميندي (ريال سوسيداد الإسباني) – جافي (برشلونة) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ميكيل مورينو (أتليتك بلباو) – داني سيبايوس (ريال مدريد) – بيدري (برشلونة)

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – داني أولمو (لايبزج الألماني) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – خوسيلو (ريال بيتيس) – إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – جيرارد مورينو (فياريال) – براين خيل (إشبيلية) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)

Nacho, during a report with MARCA on the selection / EFE

وكانت آخر مباراة لإسبانيا ضد المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022 وشهدت توديع اللاروخا بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد المغرب.

قائمة إسبانيا إسبانيا لويس دي لا فونتي تصفيات يورو 2024
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