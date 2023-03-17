قائمة إسبانيا - عودة ناتشو وأسباس.. و3 حراس من الدوري الإنجليزي بين اختيارات لا فونتي

اعتمد لويس دي لا فونتي المدير الفني الجديد لـ إسبانيا على 3 حراس من الدوري الإنجليزي لمواجهة إرلينج هالاند مهاجم النرويج في تصفيات يورو 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا يوم 25 مارس مع النرويج ثم أسكتلندا في الجولة الثانية من التصفيات يوم 28 من الشهر ذاته.

وعاد ناتشو فيرنانديز لقائمة إسبانيا لأول مرة منذ أكتوبر 2018.

وشهدت القائمة أيضا تواجد المخضرم إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

وغاب ماركوس يورنتي لاعب وسط أتليتكو مدريد وفيران توريس جناح برشلونة عن القائمة.

📸🇪🇸⚽️ 👶🏻 Empezamos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨. 👦🏻 Crecimos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨. 👱🏼‍♂️ Triunfaremos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨. ➡️ Yᴀ ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ Sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Lᴜɪs ᴅᴇ ʟᴀ Fᴜᴇɴᴛᴇ.#VamosEspaña pic.twitter.com/Easj3wIH1W — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2023

وجاء قائمة اللاروخا:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي) – روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي) – ديفيد رايا (برينتفورد الإنجليزي)

الدفاع: داني كاربخال (ريال مدريد) – بيدرو بورو (توتنام الإنجليزي) – ديفيد جارسيا – إيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ناتشو هيرنانديز (ريال مدريد) – إينيجو مارتينيز (أتليتك بلباو الإنجليزي) – بالدي (برشلونة) – لويس جايا (فالنسيا)

الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – زوباميندي (ريال سوسيداد الإسباني) – جافي (برشلونة) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ميكيل مورينو (أتليتك بلباو) – داني سيبايوس (ريال مدريد) – بيدري (برشلونة)

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – داني أولمو (لايبزج الألماني) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – خوسيلو (ريال بيتيس) – إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – جيرارد مورينو (فياريال) – براين خيل (إشبيلية) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)

وكانت آخر مباراة لإسبانيا ضد المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022 وشهدت توديع اللاروخا بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد المغرب.