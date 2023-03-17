قائمة البرتغال - رونالدو على رأس اختيارات روبرتو مارتينيز الأولى.. وعودة جوتا

تواجد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي ومهاجم النصر السعودي على رأس قائمة منتخب البرتغال استعدادا لمواجهتي ليشتنشيتاين ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

واختار روبرتو مارتينيز قائمته الأولى لمنتخب البرتغال التي شهدت عديد الأسماء العائدة أبرزها ديوجو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي العائد من الإصابة بعدما غاب عن نهائيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب البرتغال مع ليشتنشيتاين يوم 23 مارس الجاري على ملعب جوزيه ألفالادي.

يم يحل ضيفا على لوكسمبورج يوم 26 مارس من نفس الشهر.

وجاءت القائمة المكونة من 26 لاعبا:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – روي باتريشيو (روما الإيطالي)

الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – دييجو ليتي (بورتو) – جونكالو إيناسو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ الألماني) – بيبي (بورتو) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي) – روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جواو بالينيا (فولام الإنجليزي) – جواو ماريو (بنفيكا) – ماتيوش نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – أوتافيو (بورتو) – روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي) – فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – دييجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) – جونكالو راموس (بنفيكا) – جواو فيليش (تشيلسي الإنجليزي) – رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos 👊 #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023

وتضم المجموعة أيضا كل من أيسلندا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك.

وكانت آخر مباراة للبرتغال ضد المغرب وانتهت بالخسارة بهدف دون رد وتوديع نهائيات كأس العالم 2022 من ربع النهائي.