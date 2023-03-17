زانيتي: غياب أوتاميندي في الذهاب؟ ميزة لنا ولكن يجب أن نحذر من غيابه

يريد خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر الإيطالي أن يستعد فريقه بأفضل طريقة ممكنة لاستغلال غياب نيكولاس أوتاميندي قائد بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة إنتر مع بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر لـ سكاي إيطاليا: "جميع الفرق التي تواجهها في ربع النهائي صعبة".

وأكمل "الأندية الإيطالية لديها فرصة جيدة ونأمل أن نكون على مستوى الحدث".

وردا على إيقاف نيكولاس أوتاميندي قائد بنفيكا بسبب البطاقات أجاب: "أثبت أنه كان من الأفضل في كأس العالم 2022، لديه شخصية وخبرة عظيمة، لن يتواجد في الذهاب وهذه ميزة لنا، لكن يجب أن نحذر من غيابه ونستعد بأفضل طريقة".

وتحصل الأرجنتيني على بطاقة صفراء في الفوز الكبير على كلوب بروج البلجكي بنتيجة 5-1 يغيب على إثرها عن ذهاب ربع النهائي.

وأتم " كنت شديد التركيز وكنت أجلس بالقرب من مديري بنفيكا، لذلك تصافحنا عندما رأينا القرعة".

مواعيد ربع النهائي

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.