قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - فيورنتينا يبتعد عن وست هام في الطريق لـ براج
الجمعة، 17 مارس 2023 - 14:45
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مؤتمر تين هاج عن تطور راشفورد ومواجهة إشبيلية في الدوري الأوروبي مؤتمر بوتر: متحمس للقاء ريال مدريد.. لكن أود الحديث عن لقاء إيفرتون قائمة بلجيكا - حقبة جديدة.. رباعي الجيل الذهبي ضمن اختيارات تيديسكو الأولى قائمة إسبانيا - عودة ناتشو وأسباس.. و3 حراس من الدوري الإنجليزي بين اختيارات لا فونتي قائمة البرتغال - رونالدو على رأس اختيارات روبرتو مارتينيز الأولى.. وعودة جوتا زانيتي: غياب أوتاميندي في الذهاب؟ ميزة لنا ولكن يجب أن نحذر من غيابه لماذا لا يلعب إنتر ذهابا في سان سيرو أمام بنفيكا بـ دوري أبطال أوروبا المدير الرياضي لـ ريال مدريد: مواجهة تشيلسي ستكون مغرية لمحبي كرة القدم