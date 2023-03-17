قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - فيورنتينا يبتعد عن وست هام في الطريق لـ براج

ابتعد فيورنتينا الإيطالي عن وست هام الإنجليزي عقب إجراء قرعة دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023 في نسخته الثانية.

وأقيمت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي من ربع النهائي حتى المباراة النهائية في براج التشيكية.

ومن المرجح أن يلتقي فيورنتينا الإيطالي ووست هام الإنجليزي في النهائي حال تخطيا ربع ونصف نهائي المسابقة.

وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي:

ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي

بازل السويسري × نيس الفرنسي

ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي

جنت البلجيكي × وست هام الإنجليزي

وجاءت قرعة نصف النهائي

الفائز من (جنت البلجيكي × وست هام الإنجليزي) × الفائز من (ألكمار الهولندي × أندرلخت البلجيكي)

الفائز من (ليخ بوزنان البولندي × فيورنتينا الإيطالي) × الفائز من (بازل السويسري × نيس الفرنسي)

موعد مواجهات ربع النهائي

الذهاب: الخميس 13 أبريل 2023

الإياب: الخميس 20 أبريل 2023

موعد مواجهات نصف النهائي

الذهاب: الخميس 11 مايو 2023

الإياب: الخميس 18 مايو 2023

موعد المباراة النهائية والملعب

الأربعاء 7 يونيو 2023

على ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج.

ويحصد الفائز باللقب فرصة التأهل المباشر لدور المجموعات من النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي.

وحقق روما الإيطالي اللقب في النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت الموسم الماضي.