لماذا لا يلعب إنتر ذهابا في سان سيرو أمام بنفيكا بـ دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 17 مارس 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

جماهير ميلان في سان سيرو

سُحب اسم إنتر الإيطالي أولا في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل بنفيكا البرتغالي لكن رغم ذلك لن يلعب لقاء الذهاب على ميدانه.

عقب ذلك أسفرت القرعة عن مواجهة ميلان ونابولي وستكون مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو معقل ميلان في لقاء إيطالي خالص.

فماذا لا يلعب إنتر الذهاب على ملعب جوسيبي مياتزا؟

أخبار متعلقة:
كونسيساو يهاجم جامعي كرات بورتو بعد الخروج أمام إنتر رئيس إنتر: أرغب في مواجهة ميلان بـ دوري أبطال أوروبا إنتر يؤمن تأهله في أبطال أوروبا بعد مباراة سلبية ضد بورتو تشكيل دوري الأبطال – لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر أمام بورتو

سيخوض ميلان الذهاب ضد نابولي على ميدانه.

فيما سيخوض إنتر الإياب ضد نابولي على ميدانه.

لوائح البطولة تشير إلى أنه لا يمكن أن يستضيف الملعب ذاته مباراتين في ظرف 24 ساعة.

ولأن ميلان وإنتر يتشاركا ملعب سان سيرو أو جوسيبي مياتزا فلا يجوز ألا يلعبا في يومين متتاليين.

في دور المجموعات وُضع جدول كل فريق عكس الآخر حتى لا يتعارضا سويا.

لكن في ربع النهائي لا مفر من جعل هذا الأمر ممكنا كما دور المجموعات.

قرار تحديد الفريق الذي سيلعب على أرضه أولا تحدد على حسب ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ولذلك حظي ميلان بطل الاسكوديتو بفرصة اللعب ذهابا وسط جماهيره.

مواعيد ربع النهائي

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

فيما سيلعب إنتر الإياب في ملعبه بعدما حل وصيفا الموسم الماضي.

ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا سان سيرو
نرشح لكم
زانيتي: غياب أوتاميندي في الذهاب؟ ميزة لنا ولكن يجب أن نحذر من غيابه المدير الرياضي لـ ريال مدريد: مواجهة تشيلسي ستكون مغرية لمحبي كرة القدم المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: لقاء سيتي سيكون الأكثر إثارة في دوري الأبطال.. ونهائي آخر المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي: لقاء بايرن ميونيخ؟ مهرجان كروي كبير ومعركة قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري غياب لاعب وسط ليفربول حتى نهاية الموسم أنشيلوتي: رقابة صلاح ليست سهلة لكن ناتشو قام بعمل رائع كورتوا: حكم الفيديو في مباراة سيتي رأى ركلة جزاء لم يحتسبها لنا في الدربي منذ عامين
أخر الأخبار
مباشر مجموعة الزمالك - الترجي (0) - (0) المريخ.. ضغط مبكر 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
زانيتي: غياب أوتاميندي في الذهاب؟ ميزة لنا ولكن يجب أن نحذر من غيابه 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - فيورنتينا يبتعد عن وست هام 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجموعة الزمالك - الهوني يقود هجوم الترجي.. وباولو أساسي لـ المريخ 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
لماذا لا يلعب إنتر ذهابا في سان سيرو أمام بنفيكا بـ دوري أبطال أوروبا 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لـ ريال مدريد: مواجهة تشيلسي ستكون مغرية لمحبي كرة القدم 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: لقاء سيتي سيكون الأكثر إثارة في دوري الأبطال.. ونهائي آخر ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد يواجه إشبيلية.. ونهائي مبكر محتمل في الانتظار ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 3 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 4 خبر في الجول - رباعي الزمالك خارج الحسابات ضد إنبي