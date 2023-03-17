لماذا لا يلعب إنتر ذهابا في سان سيرو أمام بنفيكا بـ دوري أبطال أوروبا

سُحب اسم إنتر الإيطالي أولا في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل بنفيكا البرتغالي لكن رغم ذلك لن يلعب لقاء الذهاب على ميدانه.

عقب ذلك أسفرت القرعة عن مواجهة ميلان ونابولي وستكون مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو معقل ميلان في لقاء إيطالي خالص.

فماذا لا يلعب إنتر الذهاب على ملعب جوسيبي مياتزا؟

سيخوض ميلان الذهاب ضد نابولي على ميدانه.

فيما سيخوض إنتر الإياب ضد نابولي على ميدانه.

لوائح البطولة تشير إلى أنه لا يمكن أن يستضيف الملعب ذاته مباراتين في ظرف 24 ساعة.

ولأن ميلان وإنتر يتشاركا ملعب سان سيرو أو جوسيبي مياتزا فلا يجوز ألا يلعبا في يومين متتاليين.

في دور المجموعات وُضع جدول كل فريق عكس الآخر حتى لا يتعارضا سويا.

لكن في ربع النهائي لا مفر من جعل هذا الأمر ممكنا كما دور المجموعات.

قرار تحديد الفريق الذي سيلعب على أرضه أولا تحدد على حسب ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ولذلك حظي ميلان بطل الاسكوديتو بفرصة اللعب ذهابا وسط جماهيره.

مواعيد ربع النهائي

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

مواعيد نصف النهائي

الذهاب سيقام يومي 9 و10 مايو المقبل.

والإياب سيقام يومي 16 و17 مايو المقبل.

النهائي

سيقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في أسطنبول التركية يوم 17 مارس 2023 في التاسعة مساءً.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية.

ويحمل الملكي الإسباني الرقم القياسي من عدد الألقاب برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

فيما سيلعب إنتر الإياب في ملعبه بعدما حل وصيفا الموسم الماضي.