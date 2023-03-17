قرعة الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد يواجه إشبيلية.. ونهائي مبكر محتمل في الانتظار

الجمعة، 17 مارس 2023 - 13:43

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2022-2023 من ربع النهائي حتى المباراة النهائية عن مواجهات قوية وتكرار لنهائي قاري من الموسم الماضي.

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وفي نهائي مبكر سيلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إشبيلية الإسباني، فيما يواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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وأقصى الفريق البرتغالي أرسنال الإنجليزي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وربما نكون في انتظار نهائي مبكر بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس حال تأهلهما سويا.

وتكرر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي بين روما الإيطالي وفيينورد الهولندي، والذي شهد تتويج روما بلقبه الأوروبي الأول.

وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي:

روما الإيطالي × فيينورد الهولندي

باير ليفركوزن الألماني × رويال سان جيلواز البلجيكي

يوفنتوس الإيطالي × سبورتنج لشبونة البرتغالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي × إشبيلية الإسباني

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن المواجهات التالية:

الفائز من (يوفنتوس × سبورتنج لشبونة) × الفائز من (مانشستر يونايتد × إشبيلية)

الفائز من (باير ليفركوزن × رويال سان جيلواز) × الفائز من (روما × فيينورد)

موعد مواجهات ربع النهائي

الذهاب: الخميس 13 أبريل 2023

الإياب: الخميس 20 أبريل 2023

موعد مواجهات نصف النهائي

الذهاب: الخميس 11 مايو 2023

الإياب: الخميس 18 مايو 2023

موعد المباراة النهائية والملعب

الأربعاء 31 مايو 2023

على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ويحصد الفائز باللقب فرصة التأهل المباشر لدور المجموعات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحمل إشبيلية الرقم القياسي من عدد الألقاب بالبطولة برصيد 6 ألقاب.

وحصد إينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الموسم الماضي.

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