مغربي: مواجهة السودان الودية دفعة قبل لقاء زامبيا.. ومحمد سمير: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية

الجمعة، 17 مارس 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول ضد الجابون

كشف محمد مغربي ومحمد سمير ثنائي منتخب مصر الأولمبي كيفية الاستعدادات لمواجهة زامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والمؤهلة للبطولة الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب بنهاية العام الجاري.

وقال محمد مغربي لاعب سموحة عبر أون تايم سبورتس 1: "سنواجه السودان وديا قبل مباراتي زامبيا، وبعد انضمام اللاعبين عقب نهاية مشاركتهم مع الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية سيمثلون إضافة لنا".

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وأضاف "المجموعة الحالية تعمل مع روجيرو ميكالي ونحاول تطبيق أفكاره لخوض مباراة جيدة ضد السودان تقدم لنا دفعة ضد زامبيا".

وأوضج "أي دولة في إفريقيا تكون المواجهة ضدها احتكاك قوي بسبب السرعة والقوة، سنركز في التحضير الأخير لمباراة زامبيا".

وأكمل "نسير خطوة بخطوة وطموحنا الحالي هو التأهل للبطولة الإفريقية ومن ثم الفوز باللقب من أجل التأهل للأولمبياد".

من جانبه قال محمد سمير لاعب طلائع الجيش: "المدرب تحدث معنا عن لقاء السودان وبدأنا بشكل جيد وتسير الأمور بشكل رائع".

وواصل "المباراة الأولى ضد زامبيا على أرضنا وهذا أمر جيد، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب ونحصد بطاقة التأهل من ملعب زامبيا".

وأتم "نستعد للمباراة بشكل جيد ومعظم اللاعبين الموجودين يلعب في الدوري الممتاز منذ موسم أو 2 على الأقل".

سيواجه منتخب مصر نظيره السودان يوم 18 مارس المقبل وديا.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتؤهل أمم إفريقيا أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على فرصة لعب الملحق.

وكان منتخب مصر قد شارك في أولمبياد 2020 بطوكيو وخرج في ربع النهائي بعد مواجهة البرازيل.

سعد سمير مصر الأولمبي محمد مغربي
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