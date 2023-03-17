أرتيتا بعد الوداع الأوروبي: ضربة قوية ومتبقي لنا 11 نهائي

الجمعة، 17 مارس 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

وصف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال توديع الدوري الأوروبي على يد سبورتنج لشبونة البرتغالي بالضربة القوية.

وودع أرسنال المسابقة الأوروبية بالخسارة في ركلات الترجيح ضد الفريق البرتغالي بعد نهاية المباراتين بالتعادل 3-3.

وقال أرتيتا لشبكة "بي تي سبورت": "ضربة قوية بكل وضوح. كانت هناك لحظات في أول 75 دقيقة لم نكن فيها بمستوانا. لعبنا كل كرة بعيدا ولم يكن لدينا القدرة على خوض المباراة. كانت هناك فرص للفوز بالمباراة في الوقت الإضافي".

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وأضاف "كانت مباراة صعبة للغاية".

وأوضح "لم نفز بما يكفي من ثنائيات في بعض المساحات. لم نضع الكرة تحت الضغط بشكل جيد بما فيه الكفاية. مررنا الكرة بعيدا وجعلنا المباراة مفتوحة وهو ما لم نرغبه".

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وأكمل "قُيدنا بسبب التغييرين المبكرين فلم يكن أمامنا سوى فترة واحدة فقط".

وخرج تاكهيرو تومياسو وويليام ساليبا في أول 20 دقيقة من عمر اللقاء بسبب الإصابة.

وأردف "كانت لدينا فرص كبيرة لإنهاء المباراة".

وأتم "علينا فقط أن ننظر إلى أنفسنا ولماذا لم نكن جيدين بما يكفي للمضي قدما. نهنئ سبورتنج ولدينا الآن 11 مباراة. مباراتنا التالية مع كريستال بالاس هي مباراة نهائية. ويجب أن نكون أفضل مما كنا عليه في هذه المباراة".

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، إذ تأهلت أندية مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة وفينورد وروما وسان جيلواز وليفركوزن وإشبيلية ويوفنتوس.

وتسحب في الثانية ظهر الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

أرسنال الدوري الأوروبي ميكيل أرتيتا
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