كرة يد - كسر وخلع.. إصابة قوية لـ أحمد حسام أمام سموحة

أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة أحمد حسام لاعب فريق كرة اليد.

وتعرض حسام للإصابة في لقاء سموحة والذي انتهى أمس الخميس بالتعادل 27-27 بين الفريقين.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي: "يعاني أحمد حسام من الإصابة بكسر مفتوح بعظمتي الساعد الأيمن وخلع مفصل المشطية الثانية باليد اليمني ويحتاج لتثبيت داخلي لعظمة الساعد بشرائح ومسامير وتدعيم نخاعي لعظمتي الساعد".

وخضع لاعب الزمالك لجراحة عاجلة بإحدى المستشفيات الخاصة وتلقي العلاج.

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية بعد نهاية الجولة الثامنة:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الأهلي: 23 نقطة (+29)

2- الزمالك: 21 نقطة (+27)

3- سبورتنج: 16 نقطة (-4)

4- البنك الأهلي: 14 نقاط (-15)

5- طلائع الجيش: 12 نقاط (-24)

6- سموحة: 10 نقاط (-12)

وتضاف نتائج المرتبط بنهاية المرحلة لاحتساب الترتيب النهائي لإقامة المرحلة الختامية دورة من دور واحد.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين بنقاط وفقا لمركز كل فريق، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

فيما ينتهي الدور الثاني من المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.