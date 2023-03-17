مواعيد مباريات الجمعة 17 مارس 2023.. الأهلي والزمالك في إفريقيا ومصطفى محمد وقرعة أوروبا

مباراتان حاسمتان لـ الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ومصطفي محمد بقميص نانت في مواجهة ليون بالدوري الفرنسي.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الموافق الجمعة 17 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

قرعة المسابقات الأوروبية

البداية ستكون مع قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الواحدة ظهرا.

تليها قرعة الدوري الأوروبي في الثانية ظهرا، ثم دوري المؤتمر الأوروبي في الثالثة عصرا.

وتذاع قرعة المسابقات الأوروبية الثلاث عبر شاشة بي إن سبورتس الإخبارية.

دوري أبطال إفريقيا

في مباراتين حاسمتين حول مستقبل المشوار القاري يحل قطبي الكرة المصرية ضيفين.

الأهلي في السادسة مساءً على ملعب القطن الكاميروني وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

والزمالك في التاسعة مساءً على ملعب شباب بلوزداد الجزائري وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

وكلا الفريقان لا يمتلك سوى الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل.

وفي الثالثة عصرا يلتقي الترجي التونسي مع المريخ السوداني في مجموعة الزمالك وتذاع على القناة ذاتها.

الدوري الإنجليزي

يستهل الجولة 28 من المسابقة بلقاء نوتنجهام فورست مع نيوكاسل في العاشرة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يحل نانت ومصطفى محمد ضيوفا على أولمبيك ليون في العاشرة مساءً في افتتاح الجولة 28 وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدرجة الثانية

تتواصل مباريات الجولة 22 من مجموعة القاهرة وأهمها بتروجت وزد.

وبشأن صراع الصدارة يحل السكة الحديد ضيفا على وادي دجلة.