أوديجارد بعد توديع الدوري الأوروبي: نفوز ونخسر معا

الجمعة، 17 مارس 2023 - 01:23

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال - مانشستر يونايتد

شدد مارتن أوديجارد قائد أرسنال أن الفريق يفوز ويخسر معا بعد توديع الدوري الأوروبي على يد سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وودع أرسنال الدوري الأوروبي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراتين بنتيجة 3-3.

وقال أوديجارد عبر بي تي سبورت الإنجليزية: "اعتقد أننا قدمنا أداءً كافيا في بعض أوقات المباراة لكن في الأغلب لم نكن في المستوى المطلوب".

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وأضاف "لم نلعب أفضل كرة قدم لنا، كانت مباراة صعبة في النهاية وكان يمكن أن تذهب في طريق أي فريق".

وأردف "سبورتنج لشبونة فريق جيد وكنا نعلم ذلك وحضرنا ذلك، الأمر كان يعتمد علينا أكثر اليوم، لم نلعب بنفس الطريقة المعتادة بنفس الطاقة، والآن علينا النظر للأمام".

وواصل "علينا تذكر أننا نمر بموسم رائع، توديع الدوري الأوروبي ضربة كبيرة لكن علينا المضي قدما في الدوري، وهذا ما نستطيع فعله الآن".

وتابع "نفوز ونخسر معا، عندما نفوز نصبح سعداء، لكن مع الخسارة علينا شحذ هممنا. نفوز ونخسر معا".

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، إذ تأهلت أندية مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة وفينورد وروما وسان جيلواز وليفركوزن وإشبيلية ويوفنتوس.

وتسحب في الثانية ظهر الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

أرسنال الدوري الأوروبي مارتن أوديجارد
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