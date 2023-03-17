ماجواير: لدي دور مهم داخل وخارج الملعب في مانشستر يونايتد

شدد هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن دوره مهم عقب الفوز على ريال بيتيس الإسباني في الدوري الأوروبي.

وشارك المدافع في مباراة الإياب من ثمن النهائي أساسيا والتي انتهت بالفوز 1-0.

وقال ماجواير لشبكة بي تي سبورتس الإنجليزية: "لدي دور مهم داخل وخارج الملعب في النادي، وكل يوم أحاول مساعدته على النجاح سواء كنت ألعب أم لا".

وأضاف "من الرائع التأهل وقيادة الفريق، وهو أهم جزء بالنسبة لي وللمجموعة".

وبدأ ماجواير أساسيا للمرة الخامسة بقميص الشياطين الحمر منذ نهاية كأس العالم، والـ 11 هذا الموسم من أصل 23 مشاركة.

ويفضل إريك تين هاج الثنائي ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران على حساب المدافع الأغلى في العالم.

وخاض المدافع البالغ 30 عاما، 167 مباراة في جميع المسابقات وتوج مع يونايتد بلقب كأس الرابطة.

وتحدث تين هاج عقب المباراة قائلا: "سعداء ولكننا نحب التحديات، كنا نعرف أن ريال بيتيس فريق جيد ورأينا ذلك ضد ريال مدريد وبرشلونة، لكن الفوز عليهم مرتين أعتقد أننا أبلينا بلاء حسنا".

وواصل "أعتقد أننا كان بإمكاننا التقدم في الشوط الأول ولكن هناك لحظات في الدفاع وفي التحولات كان علينا التعامل مع الأمر بشكل أفضل

وأضاف "سيطرنا أكثر على الكرة وفي الشوط الثاني تحسنا ورأينا انخفاض طاقة الخصم خاصة بعد تسجيلنا للهدف".

وأكمل تين هاج "الشوط الثاني كنا أفضل مع الكرة وتحلينا بالهدوء واحتفظنا بالكرة في منتصف ملعبهم وجعلناهم يركضون وخلقنا الفرص".

وعن إراحة اللاعبين في الشوط الثاني قال: "هذا صحيح، لا كروت حمراء ولا إصابات".