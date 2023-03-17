قرعة الدوري الأوروبي - المتأهلون والموعد والقناة الناقلة وملعب المباراة النهائية

الجمعة، 17 مارس 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

حُسمت مقاعد ربع نهائي الدوري الأوروبي، والآن في انتظار قرعة البطولة حتى المباراة النهائية.

وستعقد قرعة الدوري الأوروبي بدءا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وفي تلك المرحلة لا توجد أي قيود أو قواعد، ويمكن لأي فريق أن يواجه أي فريق آخر.

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وفي حالة نهاية الوقت الأصلي من المباراتين بالتعادل سنلجأ لشوطين إضافيين وإذا استمر تحسم ركلات الترجيح النتيجة.

الأندية المتأهلة

سبورتنج لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني

فيينورد الهولندي

يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي

روما الإيطالي

إشبيلية الإسباني

رويال سان خليلوز البلجيكي

موعد القرعة

تبدأ القرعة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

تقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية وكذلك قناة يويفا الرسمية.

موعد مواجهات ربع النهائي

الذهاب: الخميس 13 أبريل 2023

الإياب: الخميس 20 أبريل 2023

موعد مواجهات نصف النهائي

الذهاب: الخميس 11 مايو 2023

الإياب: الخميس 18 مايو 2023

موعد المباراة النهائية والملعب

الأربعاء 31 مايو 2023

على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ويحصد الفائز باللقب فرصة التأهل المباشر لدور المجموعات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحمل إشبيلية الرقم القياسي من عدد الألقاب بالبطولة برصيد 6 ألقاب.

وحصد إينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الموسم الماضي.

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