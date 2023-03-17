بهدف تاريخي وركلات الترجيح.. سبورتنج يطيح بـ أرسنال من ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أكمل سبورتنج لشبونة عقد المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما أسقط أرسنال في ملعب الإمارات.

وفاز لشبونة على أرسنال 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ضمن إياب دور الـ 16 من المسابقة.

وسجل جرانيت تشاكا هدف أرسنال، وأدرك بيدرو جونزاليس هدف التعادل لسبورتنج لشبونة.

وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدفين لمثله الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب.

وشهد ملعب الإمارات حسم مباراة بركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخه، إذ لعب أرسنال ركلات ترجيح للمرة الأخيرة عام 2003 وكانت على ملعب هايبيري.

وصف المباراة

شهدت بداية المباراة إصابة تاكيهيرو تومياسو لاعب آرسنال، وغادر ملعب المباراة ليحل بن وايت بدلا منه في الدقيقة الثانية.

وشهدت الدقيقة 15 تهديد أول من فريق آرسنال بعد تصويبة قوية من نيسلسون مهاجم الجانرز لكن تصدى لها حارس مرمى سبورتنج بنجاح.

وسجل أرسنال بعد انطلاقة رائعة من مارتينلي ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال ليتصدى لها حارس المرمى وترتد إلى جرانيت شاكا الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 18.

وكاد أرسنال يسجل الهدف الثاني من تصويبة رائعة من أوديجارد من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال لكنها ارتطمت بالدفاع، لكن حكم المباراة عاد واحتسب تسلل على تشاكا.

وجاء هدف التعادل الرائع كرة قطعت من جورجينيو لاعب آرسنال لتصل إلى بيدرو جونزاليس الذي لاحظ تقدم حارس المرمى وسدد كرة رائعة من وسط الملعب لتسكن الشباك في الدقيقة 62.

وأهدر ماركوس إدواردس لاعب سبورتنج لشبونة انفراد تام بعد هجوم مرتد رائع للفريق البرتغالي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

واتجه الفريقين إلى الشوطين الإضافيين عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الغيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاع تروسارد فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد إنفراد تام لكن حارس سبورتنج والقائم منعا هدفا مؤكدا.

وحصل مانويل أوجارتي لاعب سبورتنج على البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) وغادر الملعب بعد تدخل قوي على بوكايو ساكا في الدقيقة 118.

ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل سانت جوستي وريكاردو إيسجايو وإيناسيو وأرتور لوبيز ونونو سانتوس لسبورتنج

فيما سجل مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وتروسارد وأضاع جابريل مارتينيللي لأرسنال.

عقد المتأهلين

في المقابل فاز يونيون سان جيلواز على يونيون برلين بنتيجة 3-0 ليفوز بمجموع المباراتين 6-3.

وتعادل روما أمام ريال سوسيداد بدون أهداف بعدما فاز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

وفاز باير ليفركوزن على فرينكفاروزي المجري بهدفين دون رد ليكرر نتيجة الذهاب.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، إذ تأهلت أندية مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة وفينورد وروما وسان جيلواز وليفركوزن وإشبيلية ويوفنتوس.

وتسحب في الثانية ظهر الجمعة قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.