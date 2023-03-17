قرعة دوري المؤتمر الأوروبي – المتأهلون والموعد والقناة الناقلة وملعب المباراة النهائية

حُسمت مقاعد ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، والآن في انتظار قرعة البطولة حتى المباراة النهائية.

وستعقد قرعة دوري المؤتمر الأوروبي بدءا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وفي تلك المرحلة لا توجد أي قيود أو قواعد، ويمكن لأي فريق أن يواجه أي فريق آخر.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي من المباراتين بالتعادل سنلجأ لشوطين إضافيين وإذا استمر تحسم ركلات الترجيح النتيجة.

الأندية المتأهلة

أندرلخت البلجيكي

ألكمار الهولندي

بازل السويسري

فيورنتينا الإيطالي

جينت البلجيكي

ليخ بوزنان البولندي

نيس الفرنسي

وست هام الإنجليزي

موعد القرعة

تبدأ القرعة في الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة.

تقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية وكذلك قناة يويفا الرسمية.

موعد مواجهات ربع النهائي

الذهاب: الخميس 13 أبريل 2023

الإياب: الخميس 20 أبريل 2023

موعد مواجهات نصف النهائي

الذهاب: الخميس 11 مايو 2023

الإياب: الخميس 18 مايو 2023

موعد المباراة النهائية والملعب

الأربعاء 7 يونيو 2023

على ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج.

ويحصد الفائز باللقب فرصة التأهل المباشر لدور المجموعات من النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي.

وحقق روما الإيطالي اللقب في النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت الموسم الماضي.