أليجري ينتقد لاعبي يوفنتوس رغم الفوز على فرايبورج

الخميس، 16 مارس 2023 - 23:17

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عدم رضاه عن أداء الفريق رغم الفوز على فرايبورج والتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أليجري في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا بعد المباراة: "كان من المهم أن نتأهل إلى الدور التالي".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكننا بحاجة للتحسن حين نكون متقدمين في النتيجة ولدينا رجل إضافي".

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وتعرض فرايبورج للنقص العددي إثر ركلة جزاء سجل منها دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول، وطرد بسببها مانويل جولدي بالإنذار الثاني بعد إيقافه لتسديدة فيديريكو جاتي بلمسة يد.

وسجل البديل فيديريكو كييزا الهدف الثاني ليحسم المباراة بهدفين دون رد.

وأوضح أليجري "يجب أن نتخذ القرارات بشكل أفضل حين نملك الكرة. لقد انخفض نسقنا وتركيزنا، وجعلنا الحياة صعبة على أنفسنا، سواء ضد 10 أو 11 لاعبا، لا يجب أن يغير ذلك شيئا".

وكسر فلاهوفيتش وكييزا صيامهما التهديفي، كما سجل فلاهوفيتش هدفا قبل ركلة الجزاء، ولكنه ألغي بداعي التسلل.

وواصل "أنا سعيد بالجوانب النفسية للتهديف، و لكن مجددا يجب أن نحسن هذا الأداء الذي رأيناه في الشوط الثاني".

وتابع أليجري "لا يمكننا ارتكاب أخطاء كهذه في التمرير. هناك مواقف يجب أن نحسن التصرف فيها، وهذا يعتمد على خصائص مهاجمينا، فبعيدا عن دي ماريا، كلهم متخصصين أكثر في المرتدات".

وكان يوفنتوس قد فاز ذهابا على فرايبورج بهدف دون رد، ليصل إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-0.

وتأهل حتى الآن مانشستر يونايتد وإشبيلية وفينورد إلى ربع النهائي.

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