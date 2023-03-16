مجموعة الزمالك – لاعب المريخ: هدفنا الفوز على الترجي رغم صعوبة المهمة

شدد بخيت خميس لاعب المريخ السوداني على صعوبة مهمة فريقه خلال مواجهة الترجي.

ويحل الترجي ضيفا على المريخ غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الترجي ليست سهلة. هدفنا تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة رغم صعوبة المهمة".

وأضاف لاعب المريخ "بلا شك سعادتي كبيرة بالعودة للمجموعة بعد إنهاء عقوبة الإيقاف التي حرمتني من مواجهة بلوزداد بالجولة الماضية".

واختتم "المريخ لديه مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على مواصلة الأداء المميز في مجموعة صعبة تضم فرق قوية للغاية".

ويتواجد الترجي والمريخ رفقة الزمالك وشباب بلوزداد ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.