مجموعة الزمالك – لاعب المريخ: هدفنا الفوز على الترجي رغم صعوبة المهمة

الخميس، 16 مارس 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

المريخ والزمالك - الصور من الحساب الرسمي للمريخ عبر "فيسبوك"

شدد بخيت خميس لاعب المريخ السوداني على صعوبة مهمة فريقه خلال مواجهة الترجي.

ويحل الترجي ضيفا على المريخ غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الترجي ليست سهلة. هدفنا تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة رغم صعوبة المهمة".

أخبار متعلقة:
تقرير إيطالي: تحديد موعد النطق بالحكم في استئناف يوفنتوس بشأن خصم 15 نقطة مران الزمالك - فقرة ترفيهية للاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد تين هاج: تحلينا بالهدوء ضد بيتيس فانتصرنا.. ولا كروت حمراء أو إصابات فذيفة راشفورد تقود يونايتد للانتصار على بيتيس.. وفيينورد يكتسح شاختار بسباعية

وأضاف لاعب المريخ "بلا شك سعادتي كبيرة بالعودة للمجموعة بعد إنهاء عقوبة الإيقاف التي حرمتني من مواجهة بلوزداد بالجولة الماضية".

واختتم "المريخ لديه مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على مواصلة الأداء المميز في مجموعة صعبة تضم فرق قوية للغاية".

ويتواجد الترجي والمريخ رفقة الزمالك وشباب بلوزداد ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

الزمالك الترجي المريخ
نرشح لكم
الأهلي بالزي الأحمر أمام القطن.. وصاحب الأرض يرتدي الزي الأبيض بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة مران الزمالك - فقرة ترفيهية للاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد مران الأهلي - نهاية الاستعدادات لمواجهة القطن الكاميروني فيفبرو توضح لـ في الجول سبب مناقشة قضية كهربا في مؤتمرها القانوني مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم لاعب بلوزداد: سنقاتل لتحقيق الفوز في مواجهة الزمالك المصيرية الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025
أخر الأخبار
كييزا يوضح سبب اعتذاره بعد الهدف: أريد التواجد ومساعدة الفريق بعد ما قدموه لي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي بالزي الأحمر أمام القطن.. وصاحب الأرض يرتدي الزي الأبيض 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
أليجري ينتقد لاعبي يوفنتوس رغم الفوز على فرايبورج 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة ساعة | الدوري المصري
مجموعة الزمالك – لاعب المريخ: هدفنا الفوز على الترجي رغم صعوبة المهمة ساعة | الكرة المصرية
تقرير إيطالي: تحديد موعد النطق بالحكم في استئناف يوفنتوس بشأن خصم 15 نقطة ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة ترفيهية للاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
تين هاج: تحلينا بالهدوء ضد بيتيس فانتصرنا.. ولا كروت حمراء أو إصابات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 3 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 4 خبر في الجول - رباعي الزمالك خارج الحسابات ضد إنبي