تين هاج: تحلينا بالهدوء ضد بيتيس فانتصرنا.. ولا كروت حمراء أو إصابات

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء فريقه ضد ريال بيتيس والخروج منتصرا في إسبانيا.

وفاز يونايتد على بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين لملاقاته في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بهدف دون رد بعد الفوز عليه ذهابا بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث تين هاج عقب المباراة قائلا: "سعداء ولكننا نحب التحديات، كنا نعرف أن ريال بيتيس فريق جيد ورأينا ذلك ضد ريال مدريد وبرشلونة، لكن الفوز عليهم مرتين أعتقد أننا أبلينا بلاء حسنا".

وواصل "أعتقد أننا كان بإمكاننا التقدم في الشوط الأول ولكن هناك لحظات في الدفاع وفي التحولات كان علينا التعامل مع الأمر بشكل أفضل".

وأضاف "سيطرنا أكثر على الكرة وفي الشوط الثاني تحسنا ورأينا انخفاض طاقة الخصم خاصة بعد تسجيلنا للهدف".

وأكمل تين هاج "الشوط الثاني كنا أفضل مع الكرة وتحلينا بالهدوء واحتفظنا بالكرة في منتصف ملعبهم وجعلناهم يركضون وخلقنا الفرص".

وعن إراحة اللاعبين في الشوط الثاني قال: "هذا صحيح، لا كروت حمراء ولا إصابات".