كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج.. والزمالك يزاحم الشمس

الخميس، 16 مارس 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي

حققت سيدات الأهلي والزمالك الفوز في الجولة 12 من الدوري المصري لكرة اليد.

وانتصر الأهلي المتصدر بنتيجة 25-21 على سبورتنج في مبااة أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

فيما فازت سيدات الزمالك على الشمس بنتيجة 32-30 في مباراة أقيمت بصالة الشمس.

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ولم تعُلن بعد نتائج المباراتين المتبقيتين.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة 12:

1- الأهلي 35 نقطة

2- الشمس 28 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- سبورتنج 27 نقطة

5- سموحة 23 نقطة

6- الطيران 16 نقطة

7- المعادي 14 نقطة

8- الجزيرة 13 نقطة

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

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