انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال (1) (5-3) (1) سبورتنج لشبونة.. سقوط المدفعجية

يستضيف أرسنال منافسه سبورتنج لشبونة في ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدف لمثله الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة.

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ركلات الترجيح

سبورتنج لشبون 5-3 أرسنال

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نهاية الشوط الثاني الإضافي

ق118 مانويل أوجارتي يحصل على البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) ويغادر الملعب بعد تدخل قوي على بوكايو ساكا

ق116 أنطونيو أدان حارس سبورتنج ينقذ فرصة هدف مؤكد بعد رأسية جابريل مجاليس

ق106 تسديدة قوية من تومارس بارتي تمر بجوار القائم

الشوط الإضافي الثاني

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نهاية الشوط الأول الإضافي

ق105 رأسية خطيرة من روب هولدينج مدافع أرسنال تعلو العارضة بقليل

ق97 تروسارد يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد إنفراد تام لكن حارس سبورتنج والقائم يمنعان هدف مؤكد

الشوط الإضافي الأول

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نهاية الشوط الثاني

ق84 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أرسنال من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس شاكا الذي سدد كرة بعيدة عن القائم الأيسر.

ق78 ماركوس إدواردس نجم سبورتنج لشبونة أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء أمسكها حارس مرمى آرسنال بنجاح.

ق71 رامسديل ينقذ فرصة هدف محقق بعد إنفراد تام من ماركوس إدواردس لاعب سبورتنج

ق62 بيدرو جونزاليس يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة بعد تسديدة ساقطة من منتصف الملعب سكنت شباك الحارس المتقدم رامسديل

ق53 انطلاقة خطيرة لنادي سبورتنج لشبونة وتسديدة قوية يبعدها روب هولدينج مدافع أرسنال

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 سانت جوستي يهدر فرصة التعادل لسبورتنج بعد انطلاقة سريعة وتسديدة علت مرمى أرسنال

ق31 فرصة هدف محقق تضيع من أرسنال بعد تسديدة قوية من جابريل جيسوس يبعدها حارس سبورتنج

ق27 تسددية قوية من جابريل مارتينيللي يبعدها حارس مرمى سبورتنج

ق20 جرانيت تشاكا يسجل الهدف الأول بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من حارس سبورتنج

ق13 تسديدة خطيرة من ترينكاو لاعب سبورتنج تمر بجوار مرمى أرسنال بقليل

ق9 تبديل اضطراري بعد غصابة تومياسو ودخول بن وايت بدلا منه

ق5 هجوم مبكر من سبورتنج لشبونة بحثا عن تسجيل هدف التقدم

انطلاق المباراة