فذيفة راشفورد تقود يونايتد للانتصار على بيتيس.. وفيينورد يكتسح شاختار بسباعية

أطلق ماركوس راشفورد قذيفة قاد بها مانشستر يونايتد للفوز على ريال بيتيس اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.

وحل يونايتد ضيفا على بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين لملاقاته في إياب دور الـ16 من المسابقة بعد الفوز عليه ذهابا بأربعة أهداف لهدف.

سجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وفي الوقت ذاته اكتسح فيينورد الهولندي منافسه شاختار دونتسيك الأوكراني بسبعة أهداف لهدف ليؤمن تأهله لربع النهائي بفضل انتصاره في مجموع المباراتين بثمانية أهداف لهدفين.

كما فاز فناربخشه على منافسه إشبيلية بهدف دون رد، لكن ذلك الانتصار لم يكن كافيا بعدما انتصر الفريق الإسباني في الذهاب بهدفين دون رد.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل لاعبي بيتيس أملا في تعويض تأخرهم في لقاء الذهاب.

وسدد خوانمي كرة قوية مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

وبعدها أطلق خواكين تسديدة قوية ارتطمت بأحد لاعبي يونايتد ثم القائم الأيسر لمرمى ديفيد دي خيا.

واصل الفريق الإسباني ضغطه وكاد خوانمي يستغل تمريرة جيدة داخل منطقة الجزاء لكن دي خيا أمسك بالكرة سريعا.

وكرر خوانمي الأمر مجددا لكن الدفاع تصدى له.

ومع بداية الشوط الثاني استفاق يونايتد وانفرد راشفورد بالمرمى لكن روي سيلفا حارس المرمى تألق أمامه وتصدى له.

وبعدها كاد أيوزي بيريز يسجل هدفا برأسية لكن دي خيا تألق أمامه.

وسدد راشفورد كرة بغرابة شديدة أعلى المرمى رغم انفراده.

ولكن لم تمر سوى دقيقة وأطلق راشفورد قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن بها عن هدف يونايتد الأول.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وكاد مارسيل سابيتزر يسجل هدفا لكن حارس بيتيس تصدى له.

استمر الهدوء في المباراة حتى نهايتها بانتصار وتأهل مانشستر يونايتد لربع النهائي.