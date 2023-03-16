ثنائية في ألمانيا تنصر يوفنتوس على فرايبورج في الدوري الأوروبي

الخميس، 16 مارس 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

كرر يوفنتوس تفوقه على فرايبورج الألماني بالفوز بنتيجة 2-0 في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وانتصر يوفنتوس ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف الأرجنتين أنخيل دي ماريا وهو ما تكرر إيابا لكن بهدفين سجلهما الصربي دوشان فلاهوفيتش والإيطالي فيدريكيو كييزا.

وتأهل يوفنتوس لربع نهائي مسابقة أوروبية منذ عام 2000 للمرة العاشرة وهو أكثر من أي فريق إيطالي آخر.

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وسينتظر يوفنتوس حتى ظهر غد الجمعة من أجل معرفة هوية منافسه في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ يوفنتوس اللقاء بتشكيل شهد إجراء أليجري 3 تعديلات على تشكيل مباراة الذهاب، حيث غاب أليكس ساندرو عن القائمة، وتواجد فابيو ميريتي وأنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

وحل بدلا منهم فيديريكو جاتي ونيكولو فايولي ومويس كين.

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وصف المباراة

بدأ أصحاب الأرض بقوة وأهدر الياباني ريتسو دوان فرصة تسجيل هدف التقدم مبكرا بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وتصدى مارك فليكن حارس أصحاب الأرض لتسديدة سهلة من مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 15.

وتألق فوتشينك تشيزني في منع هدف تقدم فرايبورج من رأسية ماتياس جينتر في الدقيقة 22.

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وسجل دوشان فلاهوفيتش هدفا ليوفنتوس ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 28.

ورد فليكن على تألق حارس يوفنتوس وتصدى لتسديدة مويس كين في الدقيقة 41.

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وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 44 في ظل وجود لمسة يد على مانويل جولده مدافع فرايبورج الذي لم يستكمل اللقاء بسبب تحصله على بطاقة صفراء ثانية.

فلاهوفيتش سدد كرة قوية في منتصف المرمى مسجلا الهدف الأول في اللقاء ومنهيا صيامه التهديفي الذي دام 6 مباريات في كل المسابقات.

في الشوط الثاني سدد مايكل جريجوريتش الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب في الدقيقة 49.

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وتصدى تشيزني لفرصة مايكل جريجوريتش في الدقيقة 57.

في الدقيقة 70 شارك فيدريكيو كييزا بدلا من فلاهوفيتش.

وكاد كييزا أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لكن كرته تصدى لها الحارس ومن ثم ارتطمت كرته بالعارضة لتخرج خارج الملعب.

وبعد دقيقة واحدة فقط تسلم كييزا من داخل منطقة الجزاء تمريرة أدريان رابيو وسدد في الشباك على يمين الحارس مسجلا هدف تأكيد الانتصار وحسم التأهل.

يوفنتوس الدوري الأوروبي فرايبورج
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