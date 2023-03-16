مران الأهلي - نهاية الاستعدادات لمواجهة القطن الكاميروني

الخميس، 16 مارس 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أنهى الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب رومدي أديجا، بمدينة جاروا في الكاميرون.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام غدا الجمعة في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم في نفس توقيت مباراة القطن وعلى نفس ملعب المباراة.

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وحرصت داليا فايز غبريال سفيرة مصر بالكاميرون، على حضور مران الفريق الختامي اليوم، في وجود طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق في الكاميرون.

وخسر الأهلي أمام ماميلودي صنداونز بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

وأصبح ترتيب المجموعة كالآتي بعد نهاية الجولة الرابعة:

صنداونز الجنوب إفريقي 10 نقاط

الهلال السوداني 9 نقاط

الأهلي 4 نقاط

القطن الكاميروني دون نقاط

ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.

ويقدم لكم FilGoal.com سيناريوهات تأهل الأهلي من المجموعة إلى دور الثمانية:

أصبح طريق الأهلي للتأهل أكثر صعوبة لأن رصيده توقف عند النقطة 4.

ومع اعتبار فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10.

وهنا يكون مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز في السودان.

فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.

وقتها سيكون لابد من عدم فوز الهلال من أجل استمرار فرص تأهل الأهلي.

حينها سيكون الأهلي أمام خيارين هما:

خسارة الفريق السوداني

ستعني توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.

تعادل الفريق السوداني

سينهي الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط، وقتها سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.

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