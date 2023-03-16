تشكيل أرسنال – خيسوس أساسي لأول مرة بعد الإصابة ضد سبورتنج
الخميس، 16 مارس 2023 - 21:05
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة سبورتنج لشبونة في ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدف لمثله الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب.
وشهد التشكيل تواجد المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس كأساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- تومياسو
في الوسط: جورجينيو- جرانيت تشاكا- فابيو فييرا
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- رييس نيلسون
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