طارق حامد يربك حسابات نونو سانتو أمام الفتح

أربك طارق حامد حسابات البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة قبل المواجهة المرتقبة أمام الفتح.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفتح يوم السبت ضمن الجولة 21 من منافسات دوري روشن السعودي.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف طارق حامد مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما ألزمت الدولي المصري بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

بذلك تأكد غياب طارق حامد عن مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي، رغم ارتكاب اللاعب المخالفة في مسابقة كأس الملك.

ويمثل غياب طارق حامد عن الاتحاد أزمة فنية كبرى لنونو سانتو في ظل عدم وجود البديل المناسب، وقد يلجأ المدرب البرتغالي للاعتماد على عبد الرحمن العبود لاعب الجناح الهجومي في مركز المحور بجوار برونو هنريكي لتعويض غياب حامد.

وقررت لجنة الانضباط السعودية إيقاف طارق حامد وتغريمه ماليا لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز اتحاد جدة على الفيحاء بركلات الترجيح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتشر مقطع فيديو للدولي المصري وهو يوجه ألفاظ غير لائقة خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء رفض رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد.

وتأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسم من خلالها اتحاد جدة الفوز.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء في الشوط الإضافي الأول بعد تدخل قوي مع لاعب الفيحاء.

وسيغيب طارق حامد عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال يوم 23 أبريل المقبل ضمن نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.