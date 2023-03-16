فيفبرو توضح لـ في الجول سبب مناقشة قضية كهربا في مؤتمرها القانوني

كشف روي فيرمير المدير القانوني للرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو" سبب مناقشة قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي مع ناديه السابق الزمالك خلال مؤتمرها القانوني.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وتحدث المدير القانوني لـ"فيفبرو" لـFilGoal.com قائلا: "كان لدينا مؤتمر قانوني بحضور بعض الضيوف، وكان النقاش عن قضية كهربا مع الزمالك حول كيفية حساب غرامة التعويض المفروضة في القضية".

وواصل "لدينا استنتاج بعد النقاش أن الطريقة التي تم احتساب بها الغرامة كانت خاطئة لأن موظف النادي أي اللاعب لا يجب أن يدفع ملايين الدولارات لنادي كرة قدم".

وشدد روي فيرمير "لم يختر فيفبرو قضية كهربا مع الزمالك لمناقشتها في المؤتمر، بل كان محامياً مستقلا من خارج الرابطة هو الذي اختار القضية".

وأتم المدير القانوني للرابطة حديثه "كان يوجد بعض الضيوف المتحدثين من خارج الرابطة، لذلك لم يكن جميع الحضور أعضاء في فيفبرو".

يذكر أن فيفبرو هي جهة ليست تنفيذية وأنشئت لدعم اللاعبين في مختلف أنحاء العالم.