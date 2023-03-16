مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم

بدأ الأهلي التحرك لتجديد تعاقد حسين الشحات بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وينتهي تعاقد حسين الشحات بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com قائلا: "كولر وافق على تجديد تعاقد حسين الشحات بعد عرض الأمر عليه، وهو ما اتفق مع رؤية لجنة التخطيط وشركة كرة القدم".

وأضاف "محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بتجديد تعاقد الشحات عقب انتهاء مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

الجناح البالغ 30 عاما انضم إلى الأهلي قادما من العين الإماراتي في يناير 2019.

الموسم الجاري شارك في 18 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

ومنذ انضمامه بشكل عام شارك في 159 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 37.

وتوج بـ 8 ألقاب مختلفة مع الأهلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين في 2020 و2021.