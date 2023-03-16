كرة يد - الأهلي ينتصر وسموحة يتعادل مع الزمالك في دوري المحترفين

الخميس، 16 مارس 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - يد

انتصر الأهلي على البنك الأهلي وفرض سموحة التعادل على الزمالك في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدور الثاني من المجموعة الأولي بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الأهلي بنتيجة 31-21 في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

فيما خطف سموحة تعادلا في الدقيقة الأخيرة من الزمالك بنتيجة 27-27 على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

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وكان الشوط الأول انتهى بتقدم سموحة 12-11.

وخسر سبورتنج بنتيجة 29-26 من طلائع الجيش.

الترتيب الحالي للمرحلة الثانية بعد نهاية الجولة الثامنة:

(الفوز = 3 نقاط / التعادل = نقطتين / الخسارة = نقطة / فارق الأهداف يفصل في تساوي النقاط لحين اكتمال المواجهات المباشرة)

1- الأهلي: 23 نقطة (+29)

2- الزمالك: 21 نقطة (+27)

3- سبورتنج: 16 نقطة (-4)

4- البنك الأهلي: 14 نقاط (-15)

5- طلائع الجيش: 12 نقاط (-24)

6- سموحة: 10 نقاط (-12)

وتضاف نتائج المرتبط بنهاية المرحلة لاحتساب الترتيب النهائي لإقامة المرحلة الختامية دورة من دور واحد.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين بنقاط وفقا لمركز كل فريق، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

فيما ينتهي الدور الثاني من المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

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