انتهت – بيتيس (0) - (1) مانشستر يونايتد.. فرايبورج (0) - (1) يوفنتوس
الخميس، 16 مارس 2023 - 19:30
كتب : FilGoal
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ريال بيتيس X مانشستر يونايتد
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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدف دون رد.
ق 78 سيطرة من يونايتد بعد تسجيله لهدف المباراة الأول.
ق 56 جووووووووووووووول راشفوووووورد يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء.
ق 55 راشفورد يهدر انفرادا جديدا وسدد الكرة بغرابة أعلى المرمى.
ق 54 دي خيا يتألق أمام رأسية أيوزي بيريز بعد ركلة ركنية.
ق 53 راشفورد يهدر انفرادا وسدد كرة زاحفة في جسد الحارس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45+1 يا ربااه تسديدة من بيليستيري ارتطمت بالقائم ثم قدم فيجورست لتضيع فرصة هدف محقق على يونايتد.
ق 45 دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق 26 تغيير اضطراري بنزول خوان ميراندا بدلا من أبنير
ق 11 خواكين يسدد ولكن في القائم من الخارج
فرايبورج X يوفنتوس
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نهاية المباراة بانتصار يوفنتوس بهدف دون رد.
ق 75 مازال يوفنتوس متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق 58 تشيزني يتصدى لهدف محقق ويحرم فرايبورج من التعادل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.
ق 45 جووووووووول أووووووول ليوفنتوس من ركلة جزاء سجلها فلاهوفيتش.
ق 44 طرد لمانويل جولدي بعد حصوله على إنذارين وتسببه في ركلة جزاء على فريقه بداعي لمسة يد.
ق 28 إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق 27 جووووول دوسان فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول.
ق 15 لوكاتيلي يسدد ولكن الحارس يتصدى.