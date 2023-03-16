انتهت – بيتيس (0) - (1) مانشستر يونايتد.. فرايبورج (0) - (1) يوفنتوس

الخميس، 16 مارس 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد وتايريل مالاسيا - ريال بيتيس ومانشستر يونايتد

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ريال بيتيس X مانشستر يونايتد

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدف دون رد.

ق 78 سيطرة من يونايتد بعد تسجيله لهدف المباراة الأول.

ق 56 جووووووووووووووول راشفوووووورد يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء.

ق 55 راشفورد يهدر انفرادا جديدا وسدد الكرة بغرابة أعلى المرمى.

ق 54 دي خيا يتألق أمام رأسية أيوزي بيريز بعد ركلة ركنية.

ق 53 راشفورد يهدر انفرادا وسدد كرة زاحفة في جسد الحارس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1 يا ربااه تسديدة من بيليستيري ارتطمت بالقائم ثم قدم فيجورست لتضيع فرصة هدف محقق على يونايتد.

ق 45 دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق 26 تغيير اضطراري بنزول خوان ميراندا بدلا من أبنير

ق 11 خواكين يسدد ولكن في القائم من الخارج

فرايبورج X يوفنتوس

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نهاية المباراة بانتصار يوفنتوس بهدف دون رد.

ق 75 مازال يوفنتوس متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق 58 تشيزني يتصدى لهدف محقق ويحرم فرايبورج من التعادل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

ق 45 جووووووووول أووووووول ليوفنتوس من ركلة جزاء سجلها فلاهوفيتش.

ق 44 طرد لمانويل جولدي بعد حصوله على إنذارين وتسببه في ركلة جزاء على فريقه بداعي لمسة يد.

ق 28 إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 27 جووووول دوسان فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول.

ق 15 لوكاتيلي يسدد ولكن الحارس يتصدى.

مانشستر يونايتد يوفنتوس ريال بيتيس الدوري الأوروبي فرايبورج
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