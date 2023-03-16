الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025

أعلن النادي الأهلي مشاركته بشكل رسمي في كأس العالم للأندية 2025.

وكان فيفا قد أعلن مشاركة أبطال آخر 4 نسخ من دوري الأبطال في الاتحادات القارية إلى البطولة التي ستنطلق بشكلها الجديد عام 2025.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي حسم الأهلي المصري ضمن تسعة فرق تأهلهم إلى كأس العالم للأندية الموسعة 2025، أمس الأربعاء.

The Red Eagles will participate in the 2025 FIFA Club World Cup 🦅😍 pic.twitter.com/vkqatVyT4z — Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) March 16, 2023

وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن الأندية التي تأهلت بشكل رسمي هي:

- الأهلي المصري - بطل إفريقيا 2021

- الوداد المغربي - بطل إفريقيا 2022

- الهلال السعودي - بطل آسيا 2021

- تشيلسي الإنجليزي - بطل أوروبا 2021

- ريال مدريد الإسباني - بطل أوروبا 2022

- بالميراس البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2021

- فلامينجو البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2022

- مونتيري المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية 2021

- سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية 2022

بينما أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا 2022 لديه فرصة المشاركة حسب نتائجه المستقبلية".

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة عام 2025 بمشاركة 32 ناديا وكل أربع سنوات.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من إفريقيا

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة

وسبق أن حصد الأهلي الميدالية البرونزية في 3 مناسبات بمونديال الأندية في 2006 و2020 و2021، وفي نسخة 2022 حصد المركز الرابع.