ذا أثليتك: بيشكتاش لن يضم ديلي آلي نهائيا
الخميس، 16 مارس 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
لن يضم بيشكتاش التركي لاعب خط وسط الفريق ديلي آلي نهائيا من إيفرتون عقب نهاية إعارته.
وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس فإن النادي التركي غير مقتنع بضم اللاعب الإنجليزي في ظل عدم تقديمه لمستوى جيد.
وسجل ديلي آلي هدفين في 13 مباراة بالدوري التركي الموسم الجاري.
ويملك بيشكتاش خيارا لضم ديلي آلي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني لكن النادي التركي لن يفعل ذلك الأمر.
ويمتد تعاقد ديلي آلي مع إيفرتون حتى صيف عام 2024 الذي انضم إليه قادما من توتنام.
وكان شون دايتش مدرب إيفرتون قال: "سأنتظر حتى التوقف الدولي لمعرفة كل شيء يتعلق بديلي آلي".
وواصل "وفي نهاية الموسم سنقيم الأمور بشكل أكبر".
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