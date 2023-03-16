تشكيل يوفنتوس - 3 تعديلات.. دي ماريا بديلا أمام فرايبورج

الخميس، 16 مارس 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه لمواجهة فرايبورج في إياب دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأجرى أليجري 3 تعديلات على تشكيل مباراة الذهاب، حيث يغيب أليكس ساندرو عن القائمة، ويتواجد فابيو ميريتي وأنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

وحل بدلا منهم فيديريكو جاتي ونيكولو فايولي ومويس كين.

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – فيديريكو جاتي

الوسط: خوان كوادرادو – نيكولو فايولي – مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: مويس كين – دوشان فلاهوفيتش

مقاعد البدلاء: ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو - إنزو بارينيشيا - دانيلو روجاني- ماتيا دي تشيليو - ماتيا كومبانيون - صامويل إيلينج - فابيو ميريتي - لياندرو باريديس - فيديريكو كييزا - أنخيل دي ماريا - ماتياس سولي

وتغلب يوفنتوس على فرايبورج بهدف دون رد في الذهاب.

يوفنتوس الدوري الأوروبي
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