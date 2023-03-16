تشكيل مانشستر يونايتد – بيليستيري أساسي ضد بيتيتس.. وعودة ماجواير
الخميس، 16 مارس 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة ريال بيتيس مساء اليوم الخميس.
ويحل يونايتد ضيفا على بيتيس لملاقاته في ملعب بينيتو فيامارين في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وكان يونايتد فاز ذهابا قبل أسبوع على بيتيس في ملعب أولد ترافورد بأربعة أهداف لهدف.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا
في الوسط: كاسيميرو- فريد- برونو فيرنانديز
في الهجوم: ماركوس راشفورد- فوت فيجورست- فاكوندو بيليستيري
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