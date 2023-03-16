حسام عوار: ندمت على اختيار منتخب فرنسا.. وهذه طموحاتي مع الجزائر

أعرب حسام عوار لاعب ليون الفرنسي عن ندمه على قرار السابق بتمثيل المنتخب الفرنسي.

وأعلن عوار عن موافقته على تمثيل منتخب الجزائر بعدما نشر صورة بقميص منتخب الجزائر على حسابه في انستجرام وأرفقها بعبارة: "تحيا الجزائر".

وقال عوار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "شعرت بالندم لاختياري تمثيل المنتخب الفرنسي في وقت سابق. لدي طموحات بتحقيق الإنجازات مع منتخب الجزائر والتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة".

وتابع " شعرت أنني لم أقم بالاختيار الصائب، ولم أشأ القيام بالخطوة الأولى اتجاه الخضر، حتى لا يتم اعتباري انتهازي. منتخب الجزائر يمثل الكثير بالنسبة لي ولعائلتي بصفة عامة".

وأضاف "أريد أن أتأقلم في أسرع وقت وبأفضل طريقة ضمن مجموعة الخضر. المنتخب الوطني يضم مجموعة متحدة، بمستوى عالٍ، ومحاط بمدرب جيد ومؤهل (جمال بلماضي)".

وشدد "على إثبات أحقيتي بالتواجد في المنتخب الجزائري، وأفرض مكانتي، من خلال تقديم الإضافة اللازمة مثلما تعودت عليه".

عوار (24 عامًا) وُلد في مدينة ليون الفرنسية لعائلة جزائرية مهاجرة، وقد مثّل منتخبات ناشئي وشباب فرنسا.

وشارك عوار في بطولة أوروبا للشباب عام 2017، وقاد فرنسا لنصف النهائي.

وخاض عوار مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنسا للكبار في مواجهة أوكرانيا وديًا بشهر أكتوبر 2020، وصنع يومها هدفين.

ولم ينل عوار أي استدعاء من ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا لأكثر من عامين، ليقرر التحوّل لتمثيل الجزائر.

وانضم حسام الدين شعبان عوار إلى ليون في عمر الحادية عشر، وتدرج في صفوفه وصولًا إلى الفريق الأول عام 2016.

وخاض عوار 226 مباراة بقميص ليون، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 36، وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث تألق بشدة ودخل الفريق المثالي للبطولة.

وتخوض الجزائر مباراتين أمام النيجر الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتهي عقد عوار مع ليون بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس في وجود اهتمام من عدة أندية بالدوري الإنجليزي.