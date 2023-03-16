سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد

وصف البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق لـ الأهلي أن تجربته مع الفريق "ستبقى في الذاكرة للأبد".

وتولى سواريش في فبراير الماضي تدريب فريق أشتوريل برايا البرتغالي، عقب رحيله عن منصبه في الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وقال ريكاردو سواريش في حواره مع موندو ديبورتيفو الإسبانية: "شعرت بالفضول لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، من ناحية ريال مدريد فهو واحد من أفضل الأندية الأوروبية أو الأفضل، والأهلي الأكبر والأفضل في إفريقيا".

وأكمل "هما فريقان بكثير من الجودة وظهر ذلك خلال مباراة ممتازة".

وأضاف "ولا أخفي أنه كان هناك عامل عاطفي لأنني دربت الأهلي وتعاملوا معي بشكل جيد للغاية، وأحببت بالفعل العمل في الأهلي مع لاعبين بشخصية قوية والتزام واحترافية".

وأردف "بالإضافة لعدد كبير من الجماهير والتي تدعم النادي بشكل غير مشروط. من اللاعبين للجماهير عاملوني بشكل جيد".

وأتم "في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد".

صاحب الـ 47 عاما قاد الأهلي خلال 17 مباراة وحقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.

سواريش سبق له وأن قاد جيل فيسينتي في البرتغال قبل تدريب الأهلي وقاد الفريق للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.