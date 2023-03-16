أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف رامي فتح الله وأحمد عجلان ثنائي عضوية مجلس إدارة سموحة.

ونشر نادي سموحة نص خطابين تلقاهما فرج عامر رئيس النادي من شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية

وقررت الأولمبية إيقاف رامي فتح الله بناء على شكوى من أحد أعضاء النادي، بسبب جمعه بين عضوية مجلس الإدارة وشراكة في شركة تربطها علاقة تعاقدية مع النادي.

أما فيما يخص أحمد عجلان، فقد تم إيقافه بناء على شكوى من فرج عامر، اتهمه فيها بسبه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء نص الخطابين كالتالي:

(1)

بالإشارة إلى التحقيقات التي أجريت بناء على الشكوى المقدمة من السيد/ محمد حسن علي أحمد عضو نادي سموحة الرياضي ضد السيد / رامي إبراهيم فتح الله عضو مجلس إدارة نادي سموحة والخاصة بجمع المشكو في حقه بين عضوية مجلس إدارة النادي وشراكة في شركة (المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه) والتي تربطها علاقة تعاقدية مع النادي بنظام المكافأة.

أحيط سيادتكم علما بأنه بجلسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنعقدة برقم (8) بتاريخ 14 مارس 2023، تم عرض ما انتهى إليه رأي لجنة التحقيق وقرر مجلس الإدارة اعتماد قرار السيد المستشار/ رئيس لجنة التحقيق الذي نص على الآتي:

إيقاف السيد/ رامي إبراهيم فتح الله عضو مجلس إدارة نادي سموحة عن ممارسة نشاطه الرياضي مما يستتبع وقف ممارسته صلاحياته المقررة قانونا، مع إخطار النادي الذي يتبع إليه باتخاد الإجراءات المقررة بموجب نص المادتين 19 من لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة الرياضي.

(2)

بالإشارة إلى التحقيقات التي أجريت بناء على الشكوى المقدمة ضد السيد/ أحمد عبد الحميد فتحي عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي من سيادتكم (فرج عامر) لتضرركم من إهانة وسب السيد/ أحمد عجلان عبر صفحات فيسبوك.

أحيط سيادتكم علما بأنه بجلسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنعقدة برقم (8) بتاريخ 14 مارس 2023، تم عرض ما انتهى إليه رأي لجنة التحقيق وقرر مجلس الإدارة اعتماد قرار السيد المستشار/ رئيس لجنة التحقيق الذي نص على الآتي:

إيقاف السيد/ أحمد عبد الحميد فتحي عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي عن ممارسة نشاطه الرياضي بما يستتبع وقف ممارسته لجميع صلاحياته المقررة قانونا، مع إخطار النادي الذي يتبع إليه باتخاذ الإجراءات المقررة بموجب نص المادتين 19 و14 من لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة الرياضي.