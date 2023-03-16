رئيس دكرنس يعلن عبر في الجول توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من طنطا

الخميس، 16 مارس 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

دكرنس

وقّع نادي دكرنس عقوبات على لاعبيه بعد الخسارة على ملعبه أمام طنطا في الجولة 22 من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وسقط دكرنس بخسارة كبيرة بنتيجة 3-0 ضد طنطا في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب المجموعة.

وقال الخضر إبراهيم رئيس النادي لـ FilGoal.com: "هناك عقوبات على اللاعبين طبقا للائحة عقب الهزيمة من طنطا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 22 مثلما نفعل في الفوز وصرف مكافآت".

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وشدد "ليس هناك عقوبات مضاعفة لأن هناك سوء حظ للاعبين".

وأضاف "أثق في قدراتهم للنهاية كما أثق في قدرات الجهاز الفني بقيادة سعيد عبد العزيز في استكمال هدف الفريق في الصعود للدوري الممتاز".

وأتم "تم اختيار عناصر مميزة من البداية استحقت صدارة الجدول للعديد من الجولات".

وتراجع ترتيب دكرنس للمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وأصبح الترتيب كالتالي في مجموعة بحري:

1 – طنطا 40 نقطة

2- جمهورية شبين 40 نقطة

3- بلدية المحلة 38 نقطة

4- دكرنس 38 نقطة

5- أبو قير للأسمدة 35 نقطة

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