مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا تكشير أنيابنا أمام الزمالك

الخميس، 16 مارس 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي

شدد نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتمنى تقديم مباراة جيدة والفوز بعد أن تعثرنا في آخر مباراة هنا".

أخبار متعلقة:
إيقاف طارق حامد لارتكاب سلوك غير رياضي أمام الفيحاء "تحيا الجزائر".. حسام عوار يعلن تمثيل محاربي الصحراء قائمة إنجلترا - حضور توني رغم أزمة المراهنات.. وغياب سترلينج وأرنولد قائمة فرنسا - استدعاء أول لـ "خفرع".. وغياب للرباعي المعتزل دوليا

وخسر بلوزداد آخر مباراة خاضها على ملعب 5 يوليو أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة.

وأضاف "المجموعة صعبة وعرفت تقلبات عديدة في النتائج. الزمالك يبقى فريق كبير وله تقاليده في إفريقيا. علينا تكشير أنيابنا لتحقيق الفوز"

وشدد "إرادة اللاعبين وروحهم ستصنع الفارق. ركزنا على الجانب الذهني وضرورة استغلال الفرص التي سنخلقها خلال المباراة".

وكان بلوزداد قد فاز على الزمالك بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى من المجموعة التي أقيمت بستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

الزمالك شباب بلوزداد
نرشح لكم
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة بيراميدز يكشف سبب غياب رباعي الفريق عن مواجهة الجيش الملكي مؤتمر الونش: أغلقنا صفحة الدوري.. وصلنا الجزائر وهدفنا بطاقة التأهل مؤتمر فيريرا: لن نرضى إلا بالفوز على شباب بلوزداد.. وبإمكاننا تكرار نفس السيناريو مؤتمر ربيعة: لاعبو الأهلي معتادون على مواجهة الصعاب.. كلنا على قلب رجل واحد مؤتمر كولر: لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية للفوز على القطن
أخر الأخبار
حسام عوار: ندمت على اختيار منتخب فرنسا.. وهذه طموحاتي مع الجزائر 5 دقيقة | الوطن العربي
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد 24 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن سبب اختيار جارناتشو تمثيل الأرجنتين بدلا من إسبانيا 31 دقيقة | أمريكا
أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة 40 دقيقة | الدوري المصري
رئيس دكرنس يعلن عبر في الجول توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من طنطا 49 دقيقة | الدرجة الثانية
أثليتك: ممثلو الشيخ جاسم يلتقون بمسؤولي مانشستر يونايتد من أجل شراء النادي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا تكشير أنيابنا أمام الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025