مؤتمر مدرب بلوزداد: علينا تكشير أنيابنا أمام الزمالك

شدد نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتمنى تقديم مباراة جيدة والفوز بعد أن تعثرنا في آخر مباراة هنا".

وخسر بلوزداد آخر مباراة خاضها على ملعب 5 يوليو أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة.

وأضاف "المجموعة صعبة وعرفت تقلبات عديدة في النتائج. الزمالك يبقى فريق كبير وله تقاليده في إفريقيا. علينا تكشير أنيابنا لتحقيق الفوز"

وشدد "إرادة اللاعبين وروحهم ستصنع الفارق. ركزنا على الجانب الذهني وضرورة استغلال الفرص التي سنخلقها خلال المباراة".

وكان بلوزداد قد فاز على الزمالك بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى من المجموعة التي أقيمت بستاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.