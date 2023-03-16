إيقاف طارق حامد لارتكاب سلوك غير رياضي أمام الفيحاء

الخميس، 16 مارس 2023 - 16:33

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - طارق حامد

قررت لجنة الانضباط السعودية إيقاف طارق حامد لاعب اتحاد جدة وتغريمه ماليا لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وفاز اتحاد جدة على الفيحاء بركلات الترجيح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتشر مقطع فيديو للدولي المصري وهو يوجه ألفاظ غير لائقة خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكشفت لجنة الانضباط عن إيقاف طارق حامد لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكاب سلوك غير رياضي.

وكان الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء رفض رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد.

وتأهل اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسم من خلالها اتحاد جدة الفوز.

وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء في الشوط الإضافي الأول بعد تدخل قوي مع لاعب الفيحاء.

وسيغيب طارق حامد عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال يوم 23 أبريل المقبل ضمن نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.

طارق حامد اتحاد جدة كأس خادم الحرمين الشريفين
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