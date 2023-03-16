قائمة إنجلترا - حضور توني رغم أزمة المراهنات.. وغياب سترلينج وأرنولد

الخميس، 16 مارس 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

إيفان توني - إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2024.

وعرفت القائمة حضور إيفان توني مهاجم برينتفورد رغم تورطه في قضية خرق قواعد المراهنات.

كما يتواجد هاري ماجواير الذي لا يشارك أساسيًا في مانشستر يونايتد، حاله حال كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي الغائب عن الصورة.

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في المقابل، قرر ساوثجيت استبعاد ترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول، ورحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي.

كما يتواصل غياب جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد، وتامي أبراهام مهاجم روما.

ولا يتواجد بن وايت مدافع أرسنال بعد أزمة معسكر كأس العالم، ولا يحضر كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وتبدأ إنجلترا مشوار التصفيات بمواجهة إيطاليا يوم 23 مارس في نابولي، ثم يستقبل أوكرانيا يوم 26 مارس في ويمبلي.

وتتواجد إنجلترا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا مقدونيا الشمالية ومالطا.

قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) - آرون رامسديل (أرسنال)

الدفاع: جون ستونز (مانشستر سيتي) - هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) - إيريك داير (توتنام هوتسبير) - مارك جويهي (كريستال بالاس) - ريز جيمس (تشيلسي) - كايل ووكر (مانشستر سيتي) - كييران تريبير (نيوكاسل يونايتد) - بن تشيلويل (تشيلسي) - لوك شاو (مانشستر يونايتد)

الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند الألماني) - كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) - ديكلان رايس (وست هام يونايتد) - جوردان هندرسون (ليفربول) - كونور جالاجير (تشيلسي) - جيمس ماديسون (ليستر سيتي) - ميسون ماونت (تشيلسي)

الهجوم: هاري كين (توتنام هوتسبير) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - جاك جريليش (مانشستر سيتي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - إيفان توني (برينتفورد)

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