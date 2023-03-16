قائمة فرنسا - استدعاء أول لـ "خفرع".. وغياب للرباعي المعتزل دوليا

الخميس، 16 مارس 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

ليليان تورام - ماركوس تورام - كيبرين تورام

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت القائمة حضور 3 وجوه جديدة: ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي، وبريس سامبا حارس مرمى لانس، وكيبرين تورام لاعب وسط نيس.

وكيبرين هو الشقيق الأصغر لـ ماركوس تورام، وابن ليليان تورام أسطورة الديوك.

وكيبرين هو النطق الفرنسي لـ "خفرع" اسم الفرعون المصري الشهير صاحب ثاني أهرامات الجيزة.

فيما يغيب الرباعي المعتزل دوليًا: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، رافاييل فاران، كريم بنزيمة.

ويستمر حضور المخضرم أوليفيه جيرو مهاجم ميلان، ويظهر إدواردو كامافينجا في القائم كظهير أيسر وليس لاعب وسط.

ويبتعد عثمان ديمبيلي، ولوكاس هيرنانديز، وبول بوجبا، ونجولو كانتي، وبريسنيل كيمبيبي، وكريستوفر نكونكو مهاجم لايبزج للإصابة.

وتلعب فرنسا أمام هولندا يوم 24 مارس في سان دوني، ثم تواجه جمهورية أيرلندا يوم 27 مارس في دبلين.

وتقع فرنسا في المجموعة الثانية للتصفيات رفقة اليونان وجبل طارق، بالإضافة إلى هولندا وجمهورية أيرلندا.

قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: ميك ماينيان (ميلان الإيطالي) - ألفونس أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي) - بريس سامبا (لانس)

الدفاع: دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ويليان ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) - بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني)

الوسط: أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - يوسف فوفانا (موناكو) - جوردان فيريتوت (أوليمبيك مارسيليا) - كيبرين تورام (نيس)

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) - أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) - راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)

فرنسا منتخب فرنسا
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