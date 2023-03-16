غياب لاعب وسط ليفربول حتى نهاية الموسم

الخميس، 16 مارس 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

ستيفان بايتشيتيتش - ليفربول

أعلن ستيفان بايتشيتيتش لاعب ليفربول غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.

وكشف لاعب الوسط الإسباني عن النبأ الحزين عبر حسابه الشخصي في انستجرام.

وتعرض بايتشيتيتش لإصابة في العضلة الضامة كشف مدربه يورجن كلوب في وقتٍ سابق عن صعوبتها.

وبذلك يفوّت بايتشيتيتش فرصة اللعب لمنتخب إسبانيا الأول أو الشباب خلال التوقف الدولي المقبل.

وينضم بايتشيتيتش إلى تياجو ألكانتارا وأرتور ميلو وجوردان هندرسون ثلاثي الوسط المصاب في ليفربول.

اللاعب البالغ 18 عامًا خاض مع ليفربول 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وينحدر بايتشيتيتش من أصول صربية، لكنه مثّل منتخبات ناشئي إسبانيا لولادته في مدينة فيجو.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا بهزيمته أمام ريال مدريد مساء الأربعاء بهدف دون رد بعد الخسارة ذهابا 2-5.

وخاض بايتشيتيتش مباراة الذهاب أساسيًا، لكنه غاب عن مباراة الإياب للإصابة.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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