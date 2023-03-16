اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: موافقة بحضور 20 ألف مشجع لمواجهة مالاوي

الخميس، 16 مارس 2023 - 13:15

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة بحضور 20 ألف مشجع لمواجهة مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "حصلنا على الموافقة بحضور 20 ألف مشجع لمواجهة مالاوي".

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ويستضيف منتخب مصر فريق مالاوي يوم 24 من شهر مارس الجاري في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيتوريا حدد يوم 20 مارس الجاري موعدا للتجمع المقبل لمنتخب مصر تحضيرا لمواجهتي مالاوي.

فيما أعلن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر في وقت سابق عن تحديد فيتوريا يوم 17 مارس الجاري لإعلان القائمة النهائية لمباراتي مالاوي.

وكان روي فيتوريا قد أعلن القائمة المبدئية اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة غياب محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.

كما عاد سام مرسي للظهور من جديد مع منتخب مصر بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة المحترفين التي أعلنا البرتغالي روي فيتوريا كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة

طارق حامد – اتحاد جدة

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور

سام مرسي – إبسويتش تاون

أحمد حمدي – مونتريال

مصطفى محمد – نانت

عمر مرمويش – فولفسبورج

إمام عاشور – ميتيلاند

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع مالاوي في في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لإستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد موعدها النهائي حتى اللحظة.

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