تامر مصطفى: لا يجوز غناء أحمد عيد لـ الزمالك وهو لاعب في إنبي.. وموقف كابو

الخميس، 16 مارس 2023 - 12:23

كتب : FilGoal

أحمد عيد لاعب إنبي

اعترض تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي على لقطة لاعبه أحمد عيد بالغناء مع جماهير الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وكان إنبي قد تغلب على الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري.

والتقطت كاميرا FilGoal.com مقطعا لأحمد عيد أثناء غنائه مع جماهير الزمالك.

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ورد تامر مصطفى على تلك اللقطة عبر قناة تن قائلا: "أحب اللاعب جدا وهو إعارة من الزمالك إلى إنبي، ولكن ما أريد توضيحه أنه يمثل إنبي حاليا ولا توجد مشكلة في حبه للزمالك لأنه متربي في ذلك النادي، ويجب أن يكون هناك احترافية في أدائنا".

وشدد مدرب إنبي "أحمد عيد لم يقصر عند مشاركته أمام الزمالك، ولكن عندما ارتدي قميص إنبي لا يصح الغناء لنادي الزمالك ولكن بالتأكيد لن نذبحه".

وبسؤاله كون إنبي نادي غير جماهيري أجاب "أي نادي مصدر رزقك يجب أن تحترمه وتتعامل باحترافية، لا توجد أي مشكلة في حبه لنادي الزمالك ولكن أنت حاليا لاعب في إنبي".

أما عن عقوبات متوقعة بانتهاء إعارة أحمد عيد بسبب ذلك الفيديو رد تامر مصطفى بشكل قاطع "غير صحيح نحن لدينا أبناء وعندما تخطئ يجب أن يتم نصحك، حب من تريد ولكن يجب اختيار التوقيت الصحيح لذلك".

وعن تأثير الانتماء على اتخاذ القرار شدد تامر مصطفى "أقسم بالله أنني لا أشجع الأهلي أو الزمالك، ولدي ابنان كل منهما يشجع فريق غير الآخر".

بينما عن عروض للاعبي إنبي أجاب "الإدارة هي من تحسم مصير رفيق كابو حال تلقى عروض من الأهلي أو الزمالك، أما بالنسبة لي فأنا متمسك به لأنه لاعب مهم جدا للفريق".

وكشف "أتوقع أن إدارة إنبي لن تنوي بيعه في الصيف وبالنسبة لنا كجهاز فني نتمسك باستمراره بالطبع".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته "أتمنى احتراف محمد حمدي وأحمد نادر حواش خارجيا وأعتقد أنه توجه الإدارة أيضا".

الزمالك إنبي أحمد عيد تامر مصطفى
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