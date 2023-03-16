ضربه رونالدو من قبل.. بينجويتشيا حكما للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد.

ويستقبل برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد في ملعب كامب نو مساء الأحد في الدوري الإسباني.

كما أُسندت مهمة حكم الفيديو لـ سيزار سوتو جرادو لمعاونة بينجويتشيا في إدارة اللقاء.

وأدار دي بورجوس بينجويتشيا نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفريقين في يناير الماضي الذي انتهى بتتويج برشلونة بعد انتصاره 3-1 في الرياض.

وأدار دي بورجوس بينجويتشيا 25 مباراة لـ برشلونة خلال مسيرته، فاز فيها الفريق الكتالوني 20 مرة، مقابل تعادل واحد، و4 هزائم.

في المقابل، أدار لـ ريال مدريد 20 مباراة، فاز فيها الميرنجي 15 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين.

ويشتهر دي بورجوس بينجويتشيا بإدارته لذهاب كأس السوبر الإسباني عام 2017 بين برشلونة وريال مدريد.

يومها أشهر بطاقة حمراء في وجه كريستيانو رونالدو، ليقوم البرتغالي بدفعه اعتراضًا على قراره، مما كلفه الإيقاف 5 مباريات.

ولم يسبق لـ دي بورجوس بينجويتشيا إدارة أي مباراة في دوري أبطال أوروبا بمسيرته، كما لم يظهر في أي بطولة دولية كبرى للمنتخبات.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، ويطارده ريال مدريد من بعيد برصيد 56 نقطة.