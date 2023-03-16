ضربه رونالدو من قبل.. بينجويتشيا حكما للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الخميس، 16 مارس 2023 - 12:08

كتب : FilGoal

دي بورجوس بينجويتشيا - كريستيانو رونالدو - برشلونة - ريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد.

ويستقبل برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد في ملعب كامب نو مساء الأحد في الدوري الإسباني.

كما أُسندت مهمة حكم الفيديو لـ سيزار سوتو جرادو لمعاونة بينجويتشيا في إدارة اللقاء.

وأدار دي بورجوس بينجويتشيا نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفريقين في يناير الماضي الذي انتهى بتتويج برشلونة بعد انتصاره 3-1 في الرياض.

وأدار دي بورجوس بينجويتشيا 25 مباراة لـ برشلونة خلال مسيرته، فاز فيها الفريق الكتالوني 20 مرة، مقابل تعادل واحد، و4 هزائم.

في المقابل، أدار لـ ريال مدريد 20 مباراة، فاز فيها الميرنجي 15 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين.

ويشتهر دي بورجوس بينجويتشيا بإدارته لذهاب كأس السوبر الإسباني عام 2017 بين برشلونة وريال مدريد.

يومها أشهر بطاقة حمراء في وجه كريستيانو رونالدو، ليقوم البرتغالي بدفعه اعتراضًا على قراره، مما كلفه الإيقاف 5 مباريات.

ولم يسبق لـ دي بورجوس بينجويتشيا إدارة أي مباراة في دوري أبطال أوروبا بمسيرته، كما لم يظهر في أي بطولة دولية كبرى للمنتخبات.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، ويطارده ريال مدريد من بعيد برصيد 56 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو
نرشح لكم
برشلونة يوقف لاعبه أمين جمال بسبب ما حدث مع ثنائي ريال مدريد وأتليتكو ليكيب: اتفاق شفهي بين ريال مدريد وبنزيمة لتجديد عقده ريلوفو: قضية نيجريرا تفصل إنيجو مارتينيز عن التوقيع مع برشلونة هازارد: رغبتي الاستمرار في ريال مدريد.. وأريد الشعور بأهميتي من جديد لابورتا: مستعد لمواجهة الأوغاد الذين يريدون تلطيخ شعار برشلونة أزمة برشلونة الجديدة.. ماذا يعني إلغاء تسجيل عقد جافي وهل يغيب عن الكلاسيكو تشافي: فوجئت وحزين بسبب عدوانية جمهور بلباو.. لم نفز أبدًا بسبب الحكام فالفيردي: ما فعله حكم الفيديو لا يمت لكرة القدم.. احتاج تلسكوب لرؤية اللقطة
أخر الأخبار
بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة 48 ثاتيه | الدوري المصري
مجموعة الزمالك – لاعب المريخ: هدفنا الفوز على الترجي رغم صعوبة المهمة 10 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إيطالي: تحديد موعد النطق بالحكم في استئناف يوفنتوس بشأن خصم 15 نقطة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - فقرة ترفيهية للاعبين قبل لقاء شباب بلوزداد 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
تين هاج: تحلينا بالهدوء ضد بيتيس فانتصرنا.. ولا كروت حمراء أو إصابات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج.. والزمالك يزاحم الشمس 44 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) سبورتنج لشبونة.. التعادل يضيع ساعة | الكرة الأوروبية
فذيفة راشفورد تقود يونايتد للانتصار على بيتيس.. وفيينورد يكتسح شاختار بسباعية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025