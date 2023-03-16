كورتوا: حكم الفيديو في مباراة سيتي رأى ركلة جزاء لم يحتسبها لنا في الدربي منذ عامين

الخميس، 16 مارس 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتليتكو مدريد

شن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، هجومًا على هيرنانديز هيرنانديز حكم الفيديو في مباراة مانشستر سيتي ولايبزج.

والتحق ريال مدريد بنظيره سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ليفربول 6-2 في مجموع المباراتين.

وعلّق كورتوا بعد اللقاء على لقطة احتساب ركلة جزاء لـ سيتي أمام لايبزج في اليوم السابق بسبب لمسة يد، نبّه إليها هيرنانديز حكم الفيديو الإسباني.

وقال كورتوا عبر التشيرينجيتو: "بالأمس قرر حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة في مباراة مانشستر سيتي بسبب لمس الكرة في ذراع المدافع".

وأضاف: "نفس حكم الفيديو لم يحتسب لنا ركلة جزاء منذ عامين رغم أن الذراع وقتها كان مفرودًا".

وتابع: "لا أشكك فيه، ولكن غير مفهوم كيف استدعى حكم الساحة أمس، ومنذ عامين لم يصفّر ركلة جزاء".

وواصل: "لم أشعر أبدًا أنني متضرر تحكيميًا، ولكن في النهاية لا نعرف أبدًا حقيقة الوضع، أتمنى أن يتحلى الجميع بالأمانة".

ويقصد كورتوا لقطة لمسة اليد على فيليبي مدافع أتليتكو مدريد في موسم 2020\2021 خلال الدربي الذي انتهى بالتعادل 1-1، وفقد بسببه ريال مدريد لقب الدوري لاحقًا.

وكان هيرنانديز هيرنانديز حكم الساحة يومها وعاد إلى الشاشة الجانبية لمراجعة اللقطة بطلب من حكم الفيديو، لكنه قرر عدم وجود ركلة جزاء.

وتحوّل كورتوا للحديث عن مواطنه إدين هازارد الذي لا يشارك منذ أشهر طويلة.

وقال كورتوا: "عندما عاد هازارد من كأس العالم كان يتدرب بشكل جيد للغاية وكان ينتظر الفرصة لأن اللاعبين البرازيليين لم يتواجدوا وقتها".

وأتم: "الفرصة لم تأت، وعندها شعر هازارد بالإحباط، لكنه لم يقلل من احترام أي أحد أبدًا".

وسجّل كريم بنزيمة هدف اللقاء الوحيد في مواجهة ليفربول، ليواصل ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب بنجاح.

وانضم ريال مدريد إلى أندية بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وتشيلسي وبنفيكا وميلان وإنتر ميلان ونابولي.

ريال مدريد كورتوا دوري أبطال أوروبا
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