إنفانتينو رئيسا لـ فيفا في ولاية ثالثة بالتزكية

الخميس، 16 مارس 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

فاز جياني إنفانتينو بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لولاية ثالثة حتى عام 2027.

وأعلن المكتب التنفيذي عن فوز إنفانتينو خلال الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة الأوغندية كيجالي.

وجاء فوز السويسري بالتزكية لعدم تقدم مرشحين أمامه.

الرجل البالغ 52 عامًا تولى رئاسة فيفا عام 2016 خلفًا لمواطنه سيب بلاتر الذي رحل بعد تورطه في قضايا فساد.

ويعد إنفانتينو تاسع رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه لا يزال بعيدًا للغاية عن الرقم القياسي لأطول فترة ولاية في التاريخ.

ويعتبر الفرنسي جول ريميه هو الرجل الذي عمّر أكثر من غيره في الاتحاد الدولي بين 1920 و1954، بواقع 33 عامًا و297 يومًا.

وقال إنفانتينو على هامش الجمعية العمومية: "وعدتكم أننا سنرى أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق في قطر وهو ما لم يصدقه البعض".

وشدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "بالفعل حققنا ذلك وتم تنظيم أفضل مونديال".

وكشف إنفانتينو "كان لدينا 5 مليار مشاهد حول العالم، وثلاثة ملايين مشجعا في الملاعب، ومنتخبات من خمس قارات في المرحلة الإقصائية بينهم المغرب التي وصلت إلى نصف النهائي".

وتابع "كانت الملاعب في قطر ممتازة والبنية التحتية مثالية ولم نشهد أي وقائع من أي نوع، كانت الوقائع صفر".

واختتم إنفانتينو تصريحاته "يرجح البعض ذلك لعدم تناول المشروبات الكحولية في الملاعب أو محيطها وربما ليس الأمر كذلك لكن الوقائع كانت صفر، وشكرا قطر على تلك البطولة".

فيفا إنفانتينو
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