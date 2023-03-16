رئيس اتحاد اليد: اشترطنا تفرغ باستور لتدريب المنتخب دون أندية.. وهذه أهدافنا

الخميس، 16 مارس 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور

كشف محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن اشتراط تفرغ خوان كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب الرجال وعدم تدريبه لناد في نفس التوقيت.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة اليد مع الإسباني باستور حتى نهاية أولمبياد باريس 2024 بداية من شهر يوليو المقبل.

وقال الأمين عبر القناة الأولى: "باستور من مدربي الصف الأول عالميا، ويتم اعتباره أستاذ بالنسبة للمدرسة الإسبانية وسبق له التتويج بلقب كأس العالم".

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ويأتي باستور خلفا لمواطنه روبرتو جارسيا باروندو، وكان باروندو قد رحل عن قيادة منتخب مصر عقب منافسات كأس العالم في يناير الماضي.

وأوضح رئيس اتحاد اليد "كنا نستهدف خلال المفاوضات تواجد كوادر مصرية في الجهاز الفني من أجل خروج جيل من المدربين الجيدين".

وتابع "نريد تحقيق إنجاز متميز خلال الفترة المقبلة، حاليا أصبحت مصر من الدول الكبرى في كرة اليد ولذلك نسعى أن يكون لدينا مدربين كبار أيضا".

وشدد رئيس الاتحاد المصري "كان لدينا شرط أساسي في التفاوض أن يكون متفرغا لمنتخب مصر فقط دون تدريب أيضا وتم الاتفاق على ذلك بالفعل".

ويقود باستور حاليا فريق سيجيد المجري منذ عام 2013 ولكن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف الأمين "كنا قاب قوسين أو أدنى من حصد ميداليات سواء في بطولة العالم أو الأولمبياد، وباستور متحمس لذلك".

واختتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته "التعاقد حتى نهاية أولمبياد باريس 2024، حال التعثر سينتهي الأمر ولكن إن نجح في تحقيق نجاحات بالطبع ستكون هناك نية للتجديد".

وتوج الإسباني باستور مع فريق سيجيد المجري بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والدوري الأوروبي مرة واحدة.

وسبق وتولى باستور قيادة منتخب إسبانيا خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

كما حقق باستور مع منتخب إسبانيا فضية يورو 2006 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

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